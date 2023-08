Diniz sobre ausência de jogadores do Botafogo: ʽNão está escrito que temos que convocá-losʼ

O técnico Fernando Diniz optou por não chamar nenhum jogador do Botafogo, líder disparado do Campeonato Brasileiro, para os primeiros jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Antes da convocação, jogadores, como o goleiro Perri e o zagueiro Adryelson, eram os mais citados para integrar o grupo verde-amarelo.

Diniz, então, teve que se explicar em relação ao líder que tem 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

“Obviamente, o Botafogo tem muito mérito de estar onde estar. Olhamos o Botafogo. Mas não está escrito que temos convocar um jogador porque o time está em primeiro no campeonato. O critério não é onde as equipes estão posicionadas na tabela de classificação”, explicou.

Além do Neuer do Terceiro Mundo e do Ministro da Defesa, o Botafogo, aliás, emplacou outros nomes entre os destaques do primeiro turno do Brasileirão, como o volante Freitas, o meia Eduardo e, claro, o centroavante Tiquinho, este último, no momento, em recuperação de uma lesão.

Do futebol brasileiro, Diniz chamou o goleiro Bento, do Athletico-PR, o zagueiro Nino, do Fluminense, o volante André, também do Tricolor, e o meia Veiga, do Palmeiras.

As escolhas de Diniz repercutiram muito mal no universo alvinegro. O treinador, aliás, foi alvo de muitas críticas de internautas e influenciadores.

O Brasil enfrenta a Bolívia, no dia 8 de setembro, no Mangueirão, em Belém, partida que marca a estreia de Fernando Diniz. Além disso, na segunda rodada, a Seleção joga contra o Peru, no dia 12 de setembro, em Lima.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.