São Paulo x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Botafogo duelam neste sábado (19), às 16h, no Morumbi, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista chega empolgado após se classificar para a final da Copa do Brasil e quer se aproximar da parte de cima da tabela. Por outro lado, o Glorioso é o líder da competição, com 13 pontos de vantagem do segundo colocado e deseja aumentar essa distância na ponta.

Como chega o São Paulo?

O Tricolor Paulista, empolgado pela vaga na final da Copa do Brasil, deve ter novidades no time titular. Afinal, existe a grande expectativa que James Rodriguez comece como titular pela primeira vez a partida. Além disso, para preservar alguns jogadores, o técnico Dorival Júnior deve promover algumas mudanças, porém poucas. O zagueiro Ferraresi, que já vem treinando com os companheiros, ainda não deve ser relacionado. Por fim, os desfalques são os já conhecido pelo torcedor. Igor Vinícius, Galoppo, Patryck e Caio Paulista estão no departamento médico.

Como chega o Botafogo?

Por outro lado, o Glorioso segue sem seu principal jogador. Afinal, Tiquinho Soares segue no departamento médico e ainda vai demorar um pouco para retornar aos gramados. Contudo, o substituto do artilheiro chegou. Diego Costa já está regularizado no BID e pode fazer sua estreia no Morumbi. Além disso, o meia Gustavo Sauer, negociado com o exterior, não joga mais pelo Botafogo. Júnior Santos deve herdar a vaga e começar a partida contra o São Paulo.

SÃO PAULO X BOTAFOGO

20ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 19/08/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Wellington; Pablo Maia, Gabriel Neves, James Rodríguez (Wellington Rato) e Rodrigo Nestor; Lucas e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Júnior Santos, Eduardo e Victor Sá; Diego Costa. Técnico: Bruno Lage.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Onde assistir: Premiere

