Diniz explica ausência de jogadores do Flamengo na Seleção

O técnico Fernando Diniz convocou os 23 jogadores que disputarão as partidas contra Bolívia e Peru pelas Eliminatórias. No entanto, a ausência de jogadores do Flamengo chamou a atenção. Afinal, alguns rubro-negros representaram o Brasil nas últimas listas das convocações da Seleção Brasileira. Assim, o treinador da Seleção e do Fluminense explicou a sua escolha.

“Concordo que o Flamengo tem o maior investimento do país. Mas pelo critério que tomamos, é o mesmo da resposta do Botafogo. Tiveram jogadores do Flamengo numa lista mais larga. Mas definimos esta lista como a mais adequada”, explicou Diniz.

Recentemente, Pedro, Ayrton Lucas e Everton Ribeiro foram convocados para jogos do Brasil. Desta vez, a torcida rubro-negra esperava por novas convocações, o que não aconteceu. Para alguns torcedores, o momento de Pedro não é dos melhores, principalmente após o problema envolvendo o preparador Pablo Fernández. O mesmo acontece com Ayrton, que caiu de rendimento e, atualmente, é o reserva de Filipe Luís.

