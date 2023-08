Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians em busca de reabilitação

O Cruzeiro precisa se reabilitar na temporada. E, para isso, divulgou a lista de atletas que vão para o duelo contra o Corinthians, neste sábado (19), às 21h (de Brasília), no Mineirão, em partida válida pela abertura do returno do Campeonato Brasileiro.

O grande destaque, afinal, é a ausência de Wallison na lista. O jogador foi afastado por indisciplina e seu futuro ainda será decidido. Todavia, o grupo terá duas novidades: o volante Ian Lucca e o meia Daniel Jr.

O técnico Pepa precisa fazer alterações em sua equipe em busca de vitórias. Afinal, a Raposa não vence uma partida há mais de um mês. A última vitória foi diante do Vasco, no dia 8 de julho, no triunfo por 1 a 0, no Rio de Janeiro.

De lá pra cá, foram cinco jogos, sendo três empates (Coritiba em casa, Athletico fora e Botafogo em casa) e duas derrotas (Goiás em casa e Palmeiras fora).

Afinal, o Cruzeiro tem 24 pontos e está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Veja a lista de relacionados do Cruzeiro

Goleiros: Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita

Laterais: Kaiki, Marlon e Palacios

Zagueiros: João Marcelo, Luciano Castán e Neris

Meio-campistas: Daniel Jr., Fernando Henrique, Filipe Machado, Ian Luccas, Lucas Silva, Matheus Jussa e Nikão

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, Gilberto, Paulo Vitor, Rafael Elias, Robert, Stênio e Wesley

