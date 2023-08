James Rodriguez será titular do São Paulo contra o Botafogo

O São Paulo encara o Botafogo neste sábado (19), às 16h, no Morumbi, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. E para a partida, o torcedor do Tricolor paulista terá uma grande novidade no time titular. Isso porque James Rodriguez deve iniciar a partida contra o Glorioso.

Conforme apurou o Jogada10, o técnico Dorival Júnior vai utilizar o colombiano desde os primeiros minutos contra o Botafogo. O jogador não atuou contra o Corinthians, no meio de semana, pela Copa do Brasil. Contudo, após a partida, o treinador do São Paulo afirmou que James tinha chances de ser titular contra a equipe carioca.

“O James tem o lado técnico. Quando o jogador tem a técnica, ele talvez não precise do seu melhor, fisicamente falando. Estamos tendo um pouco mais de paciência. Daqui a pouco, o James vai estar numa condição ainda melhor. Pode até iniciar nessa partida seguinte para que possamos acompanhar a evolução até o momento que ele se sinta confortável e recuperado”, falou Dorival Júnior, em coletiva após a partida contra o Corinthians.

A ausência de James no Majestoso chamou a atenção. Contratado para disputar esta partida, o colombiano não atuou em nenhum minuto e ficou a partida inteira no banco de reservas. O motivo seria o ritmo de jogo do atleta. A partida ficou bastante truncada nos minutos finais, com o Corinthians pressionando. Dorival acredita que o jogador não aguentaria a ”pegada” que estava o embate.

Assim, o torcedor são-paulino terá a chance de ver mais minutos de James neste sábado. Vale lembrar que ele já atuou com a camisa do Tricolor, contra o Flamengo, pelo Brasileirão. Contudo, será sua primeira partida no Morumbi.