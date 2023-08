Alemão: Kane marca e Bayern goleia na partida de estreia

Na partida de estreia do Campeonato Alemão na temporada 2023/24, o Bayern de Munique goleou o Werder Bremen por 4 a 0, fora de casa, com direito a gol do atacante Harry Kane. Além do atacante inglês, Tel e Sané, duas vezes, completaram o triunfo nesta sexta-feira (18).

Dessa maneira, os atuais campeões da Bundesliga conseguiram dar uma resposta após perder o título da Supercopa da Alemanha na derrota por 3 a 0 para o RB Leipzig, no último sábado (12). Ao mesmo tempo, o clube de Munique segue em busca do 12° título nacional consecutivo e assumiu a liderança isolada nesta primeira rodada da competição.

Além disso, a partida també marcou a estreia do zagueiro Kim Min-Jae, que veio do Napoli, também fez sua estreia na Bundesliga.

O Bayern volta a campo no próximo domingo (27), contra o Augsburg, na Allianz Arena, e fará a primeira partida diante de seus torcedores pela segunda rodada da Bundesliga.

Jogos da 1ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (18/08):

Werder Bremen 0x4 Bayern de Munique

Sábado (19/08):

Wolfsburg x Heidenheim – 10h

Hoffenheim x Freiburg – 10h30

Augsburg x Mönchengladbach – 10h30

Stuttgart x Bochum – 10h30

Leverkusen x RB Leipzig – 10h30

Borussia Dortmund x Colônia – 13h30

Domingo (20/08):

Union Berlin x Mainz 05 – 10h30

Eintracht Frankfurt x Darmstadt – 12h30

