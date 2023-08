Ramon enaltece João Gomes em convocação da Seleção Olímpica

O técnico Ramon Menezes divulgou nesta sexta-feira a lista dos jogadores que disputarão, pela Seleção Brasileira, o Pré-Olímpico, que contará com partidas contra a seleção de Marrocos (mesma categoria). Afinal, entre os nomes escolhidos por Ramon, um deles foi o de João Gomes, volante do Wolverhampton, revelado pelo Flamengo. O treinador falou sobre a importância do atleta.

“Se trata de um belíssimo jogador, mostrou todo o seu talento vestindo a camisa do Flamengo. Posteriormente, foi para fora, tá jogando muito bem, está performando. É isso que a gente espera do atleta. Um jogador que tem idade, é promissor. Tem total condição também de daqui a pouco estar na Seleção Principal também”, disse o treinador.

Essa, porém, não foi a primeira que Ramon Menezes convocou João Gomes. Anteriormente, enquanto esteve anterinamente no comando técnico da Seleção Principal, o treinador convocou o volante. A convocação foi em março, para enfrentar Marrocos, no país africano.

Torcedores cobram João Gomes na principal

Em virtude do início de João Gomes pelo Wolverhampton, torcedores acreditavam que o Garoto do Ninho poderia ser chamado por Fernando Diniz. Entretanto, Gomes ficou de fora da lista para os primeiros jogos da Canarinho nas Eliminatórias Sul-Americana.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.