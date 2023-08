Cuiabá x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Cuiabá neste sábado (19), às 18h30, na Arena Pantanal, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o vice-líder da competição, com 34 pontos e está há 13 do Botafogo, primeiro colocado. Apesar da distância, o Alviverde ainda acredita no título. Por outro lado, o Dourado é o oitavo colocado, com 28 pontos somados. Por conta da grande campanha, a equipe já começa a sonhar em conquistar uma vaga na Libertadores.

Como chega o Cuiabá?

O técnico António Oliveira terá força máxima pelo terceiro jogo seguido e deve repetir a escalação das últimas partidas. Aliás, o zagueiro Vitão está recuperado de lesão no músculo adutor da coxa direita e fica à disposição do português. Contudo, o sistema defensivo deve seguir com Alan Empereur e Marlon. Além disso, o Dourado aposta muito na lei do ex, com o centroavante Deyverson comandando as ações ofensivas.

Como chega o Palmeiras?

Por outro lado, o técnico Abel Ferreira terá vários desfalques para o embate. Afinal, Gustavo Gómez e Vanderlan receberam o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão. Além disso, Luís Guilherme, com uma estiramento na coxa esquerda, está no departamento médico. Por fim, Gabriel Menino e Dudu devem ser preservados para o jogo de quarta-feira (23), na Libertadores. Aliás, Zé Rafael, Mayke, Raphael Veiga e Rony também tem chances de ganharem uma folga.

CUIABÁ X PALMEIRAS

20ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 19/08/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Ceppelini; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga (Jhon Jhon); Artur, Rony (Endrick) e López. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Onde assistir: Premiere

