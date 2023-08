Ex-Cruzeiro, atacante é anunciado por clube dos Emirados Árabes

O atacante Erick Daniel, revelado pelo Vila Nova e também com passagem pelas categorias de base do Cruzeiro, foi apresentado pelo Al Orooba, clube nos Emirados Árabes. O brasileiro, que rumou ao país do Oriente Médio em 2020, chega para reforçar a equipe na disputa da segunda divisão do país. Após ser anunciado, o brasileiro falou sobre o acerto com a nova equipe.

“Esse era o meu pensamento, permanecer aqui no futebol dos Emirados. Dessa maneira, estou muito feliz por poder acertar com o Al Orooba, pois é uma equipe tradicional, com uma boa estrutura e espero ser muito feliz aqui. Conheço bem a liga e o futebol local. Isso, com certeza, vai me ajudar a chegar bem ao clube. Mas, espero fazer gols, dar assistências e poder contribuir na busca pelo acesso”, disse.

Além disso, quando atuava pelo Al Bataeh, seu primeiro clube no país, Erick Daniel conseguiu acesso para a primeira divisão na temporada 2021/2022, quando teve participação direta na campanha da equipe. Além disso, o brasileiro foi peça importante na campanha que garantiu o vice-campeonato. Dessa forma, o jogador disse que espera mais um acesso e que, dessa vez, possa vir com o título.

“Já conquistei o acesso com o Al Bataeh e foi muito bom. A minha expectativa em poder vir para o Al Orooba é de poder conseguir o acesso e, quem sabe, conquistar o título da divisão. Sabemos que vamos enfrentar grandes dificuldades, existem grandes equipes, bem preparadas, mas o objetivo do clube e o meu também é de poder conquistar o acesso para a primeira divisão”, concluiu.

