Internacional x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Com expectativa de bom público no Beira-Rio, Internacional e Fortaleza se enfrentam neste sábado (19), às 16h, pela 20ª rodada do Brasileirão. O Colorado, atualmente com 24 pontos, está em 13º lugar na tabela de classificação. Assim, o time da casa busca ultrapassar o Leão, que é o 11º e soma 26 pontos. As equipes voltam a se enfrentar após estrearem uma contra a outra nesta Série A: em abril, ambas empataram em 1 a 1.

Como chega o Internacional

Diante do Fortaleza, o Internacional deve mandar a campo uma equipe alternativa. Com o foco nas quartas de final da Liberadores, que começa a decidir na próxima quarta, o Colorado contará com vários reservas no duelo válido pelo Brasileirão. O técnico Eduardo Coudet pode promover a estreia do lateral-direito Hugo Mallo, com quem trabalhou no Celta de Vigo, e que já reúne condições de atuar. Entretanto, o espanhol deve começar no banco. Entre os titulares, somente o goleiro Rochet, o lateral Bustos e o volante Johnny devem começar jogando. Mercado está fora, suspenso, enquanto Thauan Lara fica à disposição, na lateral-esquerda.

Como chega o Fortaleza

Já o Tricolor busca subir na tabela e aproveitar o fato de que o rival não terá sua forma máxima. A equipe, entretanto, tem algumas baixas, como o zagueiro Titi, suspenso, e os meio-campistas Calebe e Hércules, que seguem lesionados. A equipe, portanto, não teve mudanças significativas em relação à vitória sobre o Santos, na rodada passada. Aliás, o time de Vojvoda chega motivado ao duelo como visitante, já que derrotou o Peixe por 4 a 0, seu melhor placar no Brasileirão até o momento. Assim, o Fortaleza busca iniciar o returno com o pé direito.

INTERNACIONAL x FORTALEZA

20ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 19/8/2023 às 16h

Local: Arena Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Onde assistir: Premiere

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Nico Hernández e De Pena; Johnny, Matheus Dias, Bruno Henrique e Maurício (De Pena); Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Benevenuto e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Marinho, Machuca e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

