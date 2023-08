Frosinone x Napoli: escalações e onde assistir pelo Campeonato Italiano

Vai começar mais uma edição do Campeonato Italiano. Com isso, a edição 2023/24 terá em sua rodada inaugural o encontro entre o atual campeão da primeira divisão contra a equipe que ergueu a taça da Série B. O Frosinone recebe o Napoli neste sábado (19), às 13h30 (de Brasília), no Benito Stirpe. Artilheiro na última temporada, Victor Osimhen segue como protagonista do elenco azurri para a nova temporada.

Além dessa partida, esse sábado também contará com os duelos entre Empoli e Hellas Verona, Genoa e Fiorentina e Inter de Milão e Monza. A rodada se encerra na próxima segunda e promete fortes emoções neste início de Calcio. Com quatro campeões nas últimas quatro edições, a competição promete ser muito equilibrada do início ao fim.

COMO CHEGA O FROSINONE

Em primeiro lugar, os Canariri conquistaram a Série B com uma campanha consistente e garantiu o título. Dessa forma, o desempenho teve números como o de 24 vitórias em 38 partidas, somando 80 pontos.

Ao longo da pré-temporada, a equipe realizou três testes e obteve bons resultados. Sendo assim, derrotou o Ferentino por 1 a 0, empatou com a Salernitana por 1 a 1 e bateu o Pisa 1909.

Para a partida deste sábado, Fábio Grosso deve manter a base titular, porém não poderá contar com Karlo Lulic, que se recupera de uma lesão no cruzado anterior.

COMO CHEGA O NAPOLI

Atual campeão, o Napoli entra em campo pela primeira vez na temporada de olho na manutenção do título. Além do Calcio, a equipe também disputará outras competições importantes como a Champions League.

Dessa forma, os Azzurris participaram de sete amitosos de preparação e conquistaram cinco vitórias e dois empates. Portanto, nos dois duelos antes da estreia, bateram o Augsburg e o Apollon Limassol por 1 a 0 e 2 a 0, respectivamente.

Por fim, o clube contará com uma mudança importante no comando técnico, visto que Luciano Spalletti assumiu a seleção italiana de olho na disputa da Copa do Mundo de 2026. Rui Garcia assume e não terá à disposição Andre Zambo-Anguissa, com uma lesão muscular.

FROSISONE X NAPOLI

1ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sexta-feira, 19/08/2023, às 13h30

Local: Benito Stirpe, Lácio (ITA)

Frosisone: Turati; Oyono, Monterisi, Romgnoli e Marchizza; Gelli, Mazzitelli e Harroui; Baez, Caso e Borelli. Técnico: Gábio Grosso

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahman e Olivera; Cajuste, Elmas e Lobotka; Politano, Kvaratskhelia e Osimhen. Técnico: Rui Garcia.

Onde assistir: Star+ e ESPN 4

