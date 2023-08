Al-Hilal x Al Feiha: escalações e onde assistir

O Al-Hilal volta a campo pelo Campeonato Saudita neste sábado (19), às 15h, quando recebe o Al Feiha no King Fahd International Stadium, em Riade. Mas, além do compromisso pela liga, o clube vai apresentar oficialmente o brasileiro Neymar para milhares de torcedores que estarão presentes no local. Além disso, o atacante foi relacionado pelo técnico Jorge Jesus e, mesmo sem treinar, está liberado para fazer sua estreia pelo clube saudita. Contudo, participação do novo camisa 10 ainda não está confirmada.

Dessa maneira, o Al-Hilal espera que a presença de Neymar no King Fahd Stadium empolgue o time que vai em busca da liderança do Campeonato Saudita. Após a estreia com vitória por 3 a 1 sobre o Abha na primeira rodada, um triunfo neste sábado deixa o time comandado pelo técnico Jorge Jesus com os mesmos seis pontos de Al-Ahli e Al-Ettifaq, ambos com 100% de aproveitamento neste início de competição.

Por outro lado, o Al Feiha também estreou na Campeonato Saudita com três pontos. Na primeira rodada, a equipe venceu o Al Khaleej por 3 a 1, em casa, e vão tentar estragar a festa dos torcedores do Al-Hilal no dia da apresentação de Neymar.

Neymar desembarca na Arábia Saudita e pode estrear pelo Al-Hilal

Al-Hilal x Al Feiha

Segunda rodada do Campeonato Saudita

Data e horário: sábado, 19/08/2023, às 15h (de Brasília)

Al-Hilal: Al Owais; Al Shahrani, Al Bulayhi, Koulibaly e Abdulhamid; Rúben Neves e Milinkovic-Savic; Al Dawsari, Neymar e Michael; Malcolm. Técnico: Jorge Jesus

Al Feiha: Stojkovic; Al Qaydhi, Al Shuwaish, Al Rashidi, Al Baqawi e Al Safari; Sakala, Cimirot, Ricardo e Majrashi; Mandash. Técnico: Vuk Rašović

Onde assistir: Band (TV aberta) e Bandsports (TV fechada)

