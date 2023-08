Perri celebra um ano de Botafogo e busca títulos antes de partir

Mais um jogador do Botafogo completa um ano de clube. Depois de jogadores como Marçal e Tiquinho, agora é a vez de Lucas Perri. De reserva de Gatito a destaque do Brasileirão, o goleiro celebrou a data com um post em seu perfil no Instagram.

O camisa 12 alvinegro, inclusive, busca seus primeiros títulos enquanto ainda veste a camisa do Botafogo. Afinal, há um pré-acordo com o Lyon, de John Textor, para uma transferência em dezembro. Caso isso se concretize, a SAF deve receber mais de R$ 40 milhões.

Nesta sexta-feira, esperava-se que Perri estivesse na convocação da Seleção Brasileira. Mas o técnico interino, Fernando Diniz, preferiu a opção por Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Bento (Athletico Paranaense). O último, aliás, é quem ocupa a vaga do botafoguense. Na coletiva, Diniz ironizou sobre o tema, afinal, o time de Bruno Lage é o líder do Brasileirão.

