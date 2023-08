Almería x Real Madrid: escalações e onde assistir

O Real Madrid volta a campo pela LaLiga neste sábado (19), quando visita o Almería às 14h30, no Estádio de los Juegos Mediterráneos, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. O clube merengue quer manter os 100% de aproveitamento, mas terão que superar desfalques.

Depois de uma vitória por 2 a 0 na primeira rodada, sobre o Athletic Bilbao, o Real Madrid quer somar mais três pontos para seguir na briga pela liderança do Campeonato Espanhol. No entanto, o técnico Carlo Ancelotti terá que encontrar soluções para suprir as ausências de Courtois, Éder Militão e Arda Güler, todos lesionados.

Por outro lado, o Almería vem de uma derrota para o Rayo Vallecano na primeira rodada da LaLiga e com o apoio de seus torcedores neste sábado, vai tentar surpreender o Real Madrid para somar os primeiros pontos na competição.

Mas, além de encarar um dos favoritos ao título espanhol, o Almería também terá desfalques neste sábado. Assim, Leo Baptistao e Martin Svidersky, machucados, estão fora da partida.

Almería x Real Madrid

Segunda rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sábado, 18/08/2023, às 14h30 (de Brasília)

Local: Estádio del Mediterráneo, em Almería (ESP)

Almería: Mariño; Pubill, Edgar González, Babic e Akieme; Robertone e Baba; Arribas, Ramazani e Embarba; Suárez. Técnico: Joan Francesc Ferrer Sicilia

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba e Fran Garcia; Valverde, Tchouaméni e Camavinga; Bellingham; Vinícius Júnior e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti

Onde assistir: Star+

