Inter de Milão x Monza: escalações e onde assistir pelo Campeonato Italiano

Depois do vice-campeonato da Champions League na última temporada, a Inter de Milão chega invicta da pré-temporada e busca mais um scudetto no Campeonato Italiano. Nesse sentido, a estreia da equipe será neste sábado, às 15h45 (de Brasília) contra o Monza, no Giuseppe Meazza. Lautaro Martínez é o grande protagonista da equipe nessa nova temporada e terá a braçadeira de capitão.

O Monza, por sua vez, estreou na temporada sendo derrotado pelo Reggiana, na Copa da Itália, e pretende melhorar seu desempenho após a 11ª colocação na última temporada do Italiano.

COMO CHEGA A INTER DE MILÃO

Com muitas mudanças em seu elenco, os Nazurris precisam encontrar o equilíbrio e terão alguns de seus reforços à disposição. Em suma, Sommer, no gol, Frattesi para ocupar a faixa do meio de campo e Thuram, que reforçou o sistema ofensivo.

O brasileiro Carlos Augusto, ex-Corinthians, deve ficar como opção no banco de reservas, mas se entrar terá pela frente seus ex-companheiros, visto que atuou no Monza.

Além disso, na pré-temporada, a equipe comandada por Simone Inzaghi teve quatro vitórias e um empate. Sendo assim, destaque para a goleada por 10 a 0 sobre o Pergolettese, da terceira divisão italiana.

COMO CHEGA O MONZA

Na última edição da competição, a equipe não só permaneceu na elite do futebol italiano como também ficou confortável no meio da tabela. Vale lembrar que o Alvirrubro tinha acabado de subir de divisão e mesmo assim fez uma campanha sem sustos.

Dessa forma, o técnico Rafaelle Palladino segue no cargo para a sequência do trabalho e viu a diretoria se esforçar para contratar muitos jogadores que estavam no elenco por empréstimo.

Para o duelo deste sábado, o comandante não terá nenhum desfalque importante,mas sabe que precisa iniciar bem após a eliminação precoce na Coppa da Itália.

INTER DE MILÃO X MONZA

1ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sábado, 19/08/2023, às 15h30

Local: Guiseppe Meazza, em Milão (ITA)

Inter de Milão: Yann Sommer; Mtteo Darmian, Stefan de Vrij e Bastoni; D. Dumfries, D. Barella, Frattesi, Calhanoglu e F. Dimarco; Thuram e Lautaro Matínez. Técnico: Simone Inzaghi

Monza: Michewle Di Gregorio; Danilo D’Ambrosio, Pablo Marí e Luca Caldirola; PAtrick Ciurria, Roberto Gagliardini, Matteo Pessina e Georgios Kvriak-opoulos; Andrea Colpani e Gianluca Caprari; Dany Mota. Técnico: Raffaeke Palladino.

Onde assistir: Star+ e ESPN 2

Jogos da 1ª rodada

Sábado (19/8)

Empoli x Hellas Verona – 13h30

Frosinone x Napoli – 13h30

Genoa x Fiorentina – 15h45

Inter de Milão x Monza – 15h45

Domingo (20/8)

Roma x Salernitana

Sassuolo x Atalanata – 13h30

Udinese x Juventus – 15h45

Lecce x Lazio – 15h45

Segunda-feira ( 21/08)

Torino x Cagliari – 13h30

Bologna x Milan – 15h45

