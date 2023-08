Cruzeiro x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Na noite deste sábado (19), Cruzeiro e Corinthians se enfrentam pela abertura do returno do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, às 21h. O confronto pode até valer a ultrapassagem na classificação, do Timão para cima da Raposa. As equipes estão em posições intermediárias na tabela e lutam para começar a segunda metade do campeonato com o pé direito. Mas ambos times estarão desfalcados: o Cruzeiro por lesões e suspensões, enquanto o técnico Vanderlei Luxemburgo poupará boa parte dos titulares corintianos.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro chega para enfrentar o Corinthians com algumas baixas, inclusive de última hora. O volante Wallisson foi afastado por indisciplina nesta quinta-feira e acabou sacado pelo técnico Pepa. Mas outros dois desfalques também estão certos: o lateral-direito William e o meia Mateus Vital se machucaram contra o Palmeiras e não reúnem condições de jogo. Assim, Palacios deve entrar na lateral direita, enquanto Filipe Machado substitui Wallisson no meio-campo. Na frente, o técnico deve lançar mão de um terceiro atacante: Bruno Rodrigues ou Rafael.

Como chega o Corinthians

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Timão também vai ter uma série de baixas para enfrentar a Raposa. Entretanto, esta é uma decisão do técnico Vanderlei Luxemburgo, que deverá poupar até seis jogadores. O lateral-direito Fagner sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e está fora. Ainda assim, também não devem jogar os zagueiros Gil e Murillo, o lateral-esquerdo Fábio Santos, o volante Maycon, o meia Renato Augusto e o atacante Yuri Alberto. Portanto, Luxa manda a Ccampo uma equipe alternativa, com a possível estreia de Lucas Veríssimo na zaga e a entrada de Gustavo Mosquito entre os reservas, após nove meses fora, por conta de lesão.

CRUZEIRO x CORINTHIANS

20ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 19/8/2023 às 21h (de Brasília)

Onde assistir: Premiere

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Palacios, Néris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Lucas Silva; Arthur Gomes, Rafael Papagaio (Bruno Rodrigues) e Wesley. Técnico: Pepa.

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu; Moscardo, Fausto Vera e Matheus Araújo (Giuliano); Rojas, Felipe Augusto e Wesley (Guilherme Biro). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: afael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.