Lateral do Botafogo ironiza Diniz por ausência de jogadores do clube na Seleção

A primeira convocação de Fernando Diniz na Seleção Brasileira provocou reações. O lateral-direito Rafael, do Botafogo, criticou a ausência de jogadores do líder do Campeonato Brasileiro na lista divulgada nesta sexta-feira (18), na sede da CBF.

“Eu queria entender como valoriza o Campeonato Brasileiro quando o time que está com 13 pontos de diferença não tem nenhum jogador convocado?”, escreveu.

Dois nomes do Glorioso eram cotados para figurar na lista de Diniz. O goleiro Lucas Perri, que foi um dos destaques do primeiro turno, e Adryelson, um dos melhores da posição até o momento na competição. O treinador, entretanto, optou por Bento, do Athletico-PR, e Nino, do Fluminense.

O Glorioso lidera o Campeonato Brasileiro e volta a campo neste sábado, às 16h (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbi.

Um provável Botafogo para o confronto: Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Victor Sá, Luís Henrique (Júnior Santos) e Diego Costa (Janderson).

