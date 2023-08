Lista de Fernando Diniz mantém foco no exterior

A primeira lista de Fernando Diniz como técnico da Seleção Brasileira teve poucas surpresas, o que, aliás, era esperado. Dos atletas que atuam por aqui, somente quatro fazem parte da primeira lista para os jogos diante de Bolívia e Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo: o goleiro Bento, o zagueiro Nino, o volante André e o meia Rapahael Veiga. Nenhum jogador do Flamengo, principal elenco do país, foi chamado, nem do Botafogo, líder disparado do Brasileiro.

Bento faz uma temporada irretocável pelo Athletico-PR, embora Lucas Perri, do Botafogo, também merecesse a convocação. O mesmo é possível dizer de Nino, zagueiro comandado pelo treinador no Fluminense, e Adryelson, outro grande destaque do Glorioso no Brasileirão. André, também atleta do Tricolor, é um dos melhores volantes em atividade. Já Rapahel Veiga, do Palmeiras, não justifica neste momento a convocação, embora tenha enorme talento.

+ Diniz explica ausência de jogadores do líder do Brasileirão em sua lista

No mais, as principais mudanças ficaram com a defesa, setor em que somente Danilo e Marquinhos se mantiveram na seleção, além dos goleiros Alisson e Ederson. As principais novidades no setor são os laterais Vanderson e Caio Henrique, e os zagueiros Ibañez e Gabriel Magalhães. Todos longe de serem incontestáveis.

Lista tem importância, mas…

Recentemente contratado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar, Vini Junior e Rodrygo são os principais atacantes. Já Matheus Cunha é a maior aposta para o setor. No mais, nomes já testados pela comissão técnica de Tite ou de Ramon Menezes e que não mereceram muito destaque.

Sem dúvida, a primeira lista tem importância, mas está muito longe de definir os caminhos da Seleção Brasileira neste ciclo até a Copa do Mundo de 2026. Afinal, se nem mesmo Fernando Diniz sabe se ficará no comando – a CBF sonha com Carlo Ancelotti -, o que dizer do grupo de jogadores? Mais do que nunca, na seleção, é preciso viver uma convocação de cada vez…

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.