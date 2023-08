Vitória bate Botafogo-SP e assume liderança provisória da Série B

O Vitória bateu por 2 a 0 o Botafogo-SP na noite desta sexta-feira (18), no Barradão, em Salvador, e assumiu, ao menos momentaneamente, a liderança da Série B. Léo Gamalho e Iury Castilho anotaram os gols no segundo tempo, ambos em assistências de Zé Hugo, que saiu do banco para ajudar o time baiano a chegar ao terceiro triunfo seguido.

Por outro lado, a equipe paulista segue sem vencer no segundo turno. Afinal, tem dois empates e três derrotas. Além disso, o Tricolor de Ribeirão Preto não sabe o que é balançar as redes há cinco partidas e vive sua pior sequência sem gols em todas as participações que já teve na Segunda Divisão.

Com o resultado positivo, o Vitória chega aos 47 pontos e aparece na ponta da competição. Mas para seguir na primeira colocação, o Leão precisa que o Sport não derrote o Guarani ainda nesta sexta-feira em Campinas. O Botafogo-SP aparece em 11º lugar, estacionado com 33 pontos. Ao menos, não corre o risco de perder posições nesta 24ª rodada.

O Vitória volta a campo no domingo (27), às 18h, quando visita o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Já o Botafogo-SP recebe a Chapecoense na quarta-feira, às 21h30, no Santa Cruz, em jogo atrasado da 17ª rodada. Isso porque, na data inicial do duelo, os catarinenses não conseguiu seguir viagem para Ribeirão Preto (SP) devido às condições climáticas em Chapecó.

