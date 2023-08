O que falta para o Botafogo ser campeão brasileiro? Confira simulações

A excelente campanha do Botafogo no primeiro turno do Brasileirão deixou no ar a pergunta: o que, afinal, os rivais precisam fazer para alcançar o time de Tiquinho, Perri e companhia? O Jogada10 usou algumas bases de simulação para dar uma noção melhor do que a distância de 13 pontos, a 19 rodadas do fim, pode oferecer.

Veja mais abaixo:

Os rivais repetirem sua pontuação no 2º turno • Se o Palmeiras (2° colocado) repetir a pontuação do primeiro turno (34 pontos), para o Botafogo bastam 21 pontos. São sete vitórias ou, por exemplo, cinco vitórias, seis empates e oito derrotas para ser campeão

Se algum fizer a mesma pontuação do Botafogo (47 pontos) • Neste caso, o Glorioso precisará, ao menos, de mais 34 pontos no segundo turno. Exemplo: nove vitórias, sete empates e três derrotas) para levar o título do Brasileirão

Se o Palmeiras, vice-líder, vencer todos os jogos (57 pontos) • Assim, vai superar por um ponto o Flamengo de 2019, a melhor campanha da história. Este cenário obrigaria o Botafogo fazer, ao menos, 44 pontos (equivalente a 14 vitórias, 2 empates e 3 derrotas)

Neste sábado, o Alvinegro enfrenta o São Paulo, no Morumbi, às 16h. Por sinal, a equipe conta com a estreia de Diego Costa no ataque para manter ou ampliar a vantagem. Além do Palmeiras, com 34 pontos, o Botafogo está de olho no Grêmio (33), Flamengo (32) e Red Bull Bragantino (32), quinto colocado na tabela.

