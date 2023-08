Caso Ninho do Urubu: Justiça ouve 21 testemunhas; Bandeira de Mello comparece

A tarde desta sexta-feira (18) marcou a primeira audiência de instrução e julgamento do processo criminal referente à tragédia do Ninho do Urubu, que matou dez adolescentes das divisões de base do Flamengo em 8 de fevereiro de 2019. Ao todo, 21 testemunhas prestaram depoimentos na sede do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ).

A audiência contou com a presença de Eduardo Bandeira de Mello, deputado federal e ex-presidente do Flamengo. Ele é um dos réus do processo.

O CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti, e Alexandre Wrobel, ex-vice de Patrimônio do clube, também estiveram no local na condição de testemunhas.

“Isso é um episódio que ficou marcado nos nossos corações, não só pela diretoria como de quem é rubro-negro. Mas conseguimos resolver os problemas que existiam, então, vida nova.Essa tristeza não se apaga, ela continua. O que podemos fazer é aprender com os problemas que nós tivemos, mudar nossos procedimentos e fazer melhor doravante para garantir que episódio como esses jamais se repitam”, lamentou Belotti.

Segurança presta depoimento

“Foi complicado lembrar de tudo que aconteceu. Falar sobre o que aconteceu é traumático, mas vamos tentando superar a cada dia”, disse Benedito Ferreira, que ajudou os adolescentes durante o incêndio no Ninho do Urubu.

Benedito Ferreira foi demitido em agosto de 2022 e move um processo na Justiça contra o Flamengo. Ele pede uma indenização de R$ 2,5 milhões.

Ainda não há definição de uma data para uma nova audiência. A ação criminal é resultado de uma denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ). O MP solicitou que 53 pessoas sejam ouvidas como testemunhas. A denúncia foi realizada em 2021.

Os oito réus no processo

Ex-dirigentes do Flamengo:

– Eduardo Bandeira de Mello (ex-presidente do Flamengo);

– Márcio Garotti (diretor financeiro do Flamengo na gestão Bandeira);

– Marcelo Maia de Sá (diretor adjunto de patrimônio).

Executivos da Novo Horizonte Jacarepaguá (NHJ):

– Danilo da Silva Duarte (engenheiro);

– Fábio Hilário da Silva (engenheiro);

– Weslley Gimenes (engenheiro);

– Claudia Pereira Rodrigues (responsável pela assinatura dos contratos da NHJ).

Refrigeração:

Edson Colman da Silva – (sócio da Colman Refrigeração – que realizava a manutenção nos seis aparelhos de ar condicionado dos módulos).

As vítimas do incêndio

Arthur Vinicius, Athila Paixão, Bernardo Pisetta, Christian Esmério, Gedson Santos, Jorge Eduardo, Pablo Henrique, Rykelmo de Souza Viana, Samuel Thomas e Vitor Isaías foram as vítimas na tragédia do Ninho do Urubu em fevereiro de 2019.

A família de Christian Esmério é a única que ainda não fez um acordo de indenização com o Flamengo.

