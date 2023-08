Guarani domina, volta a vencer, e Sport perde liderança da Série B

O Guarani não quis saber da briga do Sport no topo da Série B e derrotou por 3 a 1 o rival na noite desta sexta-feira (18), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Bruno Mendes e Bruninho abriram dois de frente, Ronaldo descontou de pênalti, e Matheus Barbosa fechou o placar, que retira da liderança os pernambucanos, superado pelo Vitória.

O Sport segue com 45 pontos e deixa a liderança para o Vitória, que bateu o Botafogo-SP e chega a 47. O Guarani, por outro lado, vai a 40 pontos, pula para a sexta posição e fica a apenas dois pontos do G4.

Na próxima rodada, vpálida pela 25ª rodada da Segundona, o Sport recebe o Ituano às 21h30 da sexta-feira (25), na Ilha do Retiro, enquanto o Guarani visita o Sampaio Correa no sábado, às 17h, no Castelão.

O jogo

O Guarani esteve muito bem nos arremates a gol. Prova disso é que as cinco tentativas dos donos da casa foram na direção da meta, com três parando no fundo da rede. Bruno Mendes abriu o placar aos quatro minutos, Bruninho aumentou a vantagem aos nove – ao fazer bom proveito de erros na marcação -, Ronaldo diminuiu aos 26, e Matheus Barbosa anotou o terceiro dos campineiros, aos 34.

Mesmo com o técnico Enderson Moreira optando pelas entradas de Labandeira e João Peglow, o Sport não foi assertivo. Embora tenha melhorado a performance, o Leão desperdiçou oportunidades chances e viu, ainda, jo~çao Victor acertar o travessçao do goleiro Renan na melhor chance da segunda etapa, que não teve gols.

