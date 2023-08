Santos terá Vila Belmiro cheia contra o Grêmio na volta da torcida após dois meses

O Santos encara o Grêmio, neste domingo (20), na Vila Belmiro, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é crucial para as pretensões do Peixe na competição, mas também gera outro marco. Será o reencontro da equipe com sua torcida, após quase dois meses.

No dia 21 de junho, o Santos jogava com o Corinthians em seu estádio, estava sendo derrotado por 2 a 0, mas a partida precisou ser paralisada antes do tempo regulamentar. Com o resultado praticamente decidido, parte da torcida tentou invadir o campo, enquanto outro grupo atirou bombas no gramado.

Inicialmente, o STJD decidiu punir o Peixe com oito jogos e atuar a 150km longe da Vila Belmiro. Contudo, a punição acabou diminuída para quatro jogos. Sem o público nas arquibancadas, o rendimento foi de 41% dos pontos disputados com dois empates, uma vitória e uma derrota.

Além disso, o Santos espera casa cheia. Afinal, o clube anunciou que todos os ingressos acabaram sendo vendidos para o duelo contra o Grêmio, e restam apenas algumas das cadeiras cativas. A expectativa é de que o estádio esteja cheio com os 15 mil lugares preenchidos.

Por fim, essa é a chance do Peixe reatar seu relacionamento com o torcedor. Afinal, neste ano, o Santos conviveu com cenários complicados, como quando a torcida invadiu o CT Rei Pelé para protestar, ainda no Campeonato Paulista. Em junho, às vésperas do clássico com o Corinthians, houve um grande protesto na porta do centro de treinamento com direito a caixões de papelão e pipoca arremessada na propriedade do clube.

