Neymar será apresentado neste sábado e ganhará mosaico gigante

O Al-Hilal encara o Al-Fayha neste sábado (19), às 15h, pela segunda rodada do Campeonato Saudita. Contudo, a partida deve ficar em segundo plano. Isso porque o jogo deve marcar a apresentação de Neymar para o torcedor. E a expectativa é que a festa seja grande.

Neymar será recepcionado pelo torcedor antes de a bola rolar e ganhará um mosaico gigante com seu rosto. Aliás, o jogo precisou ser transferido para o Estádio Rei Fahd por conta da expectativa pela chegada do brasileiro ao clube. O Al-Hilal espera que cerca de 68 mil torcedores compareçam para ver o brasileiro. Todos os ingressos já estão esgotados.

Neymar chegou à Arábia Saudita nesta sexta-feira (18) para se apresentar ao Al-Hilal. Além disso, o atacante foi relacionado pelo técnico Jorge Jesus e, mesmo sem treinar, está liberado para fazer sua estreia pelo clube saudita. Porém, sua participação em campo ainda não está confirmada.

Em sua chegada, Neymar foi recepcionado com flores e vários fotógrafos. Além disso, o Al-Hilal também publicou uma série de fotos e vídeos da saída do brasileiro do avião. O contrato é válido por duas temporadas.

De acordo com o jornal francês ‘Le Parisien’, Neymar vai receber o terceiro maior salário do mundo entre os jogadores de futebol. O novo camisa 10 do Al-Hilal receberá cerca de 160 milhões de euros por ano, o que equivale aproximadamente a R$ 867 milhões. Assim, o atacante fica atrás apenas de Cristiano Ronaldo e Benzema, os quais estão empatados no topo da lista.

