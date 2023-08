Palmeiras reencontra Deyverson, que vive melhor fase da carreira

O Palmeiras encara o Cuiabá neste sábado (19), às 18h30, na Arena Pantanal, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida também marca o reencontro do Verdão com o centroavante Deyverson. O jogador está marcado na história do Alviverde por marcar o gol que garantiu o tricampeonato da Libertadores do clube.

Vice-artilheiro do Brasileirão com oito gols, o atacante é um dos grandes personagens na boa campanha do Cuiabá na temporada. Agora, o centroavante reencontra o clube onde ganhou os títulos mais importantes. O jogador acredita que o reencontro acontece no melhor momento de sua carreira e disse que não vai comemorar se balançar as redes.

“Estou vivendo o melhor momento da minha vida, o gol da Libertadores foi sensacional, histórico, mas o momento que eu estou vivendo aqui é surreal. Estou pronto para fazer gol no Palmeiras e não comemorar, claro. Mas quero ganhar, respeitando sempre o Palmeiras, eu entendo o torcedor que quer sempre defender o Palmeiras, mas hoje eu defendo as cores do Cuiabá e tenho que fazer gol no Verdão sim!”, falou Deyverson, ao programa Meiuca.

Torcedor do Palmeiras ainda carrega carinho por Deyverson

Além disso, o jogador revelou o carinho que recebe dos torcedores do Palmeiras e que recebe mensagens dos adeptos do Verdão o tempo todo.

“Cara, vocês tem noção de quantas mensagens eu recebo de palmeirenses por dia? Sou grato demais pelo carinho que eles me transmitem. Todo dia tem mensagem de algum torcedor do Palmeiras, sempre que posso agradeço a Mancha Verde pelo carinho também”, finalizou o centroavante.

Agora, o torcedor palmeirense vai deixar o carinho por Deyverson de lado por um dia, para se concentrar nos três pontos. O Verdão é o segundo colocado, com 34 pontos e ainda sonha em alcançar o líder Botafogo, que está 13 pontos na frente do Alviverde.

