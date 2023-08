São Paulo recebe o Botafogo no Morumbi e quer encerrar jejum

O São Paulo encara o Botafogo neste sábado (19), às 16h, no Morumbi, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado por se classificar pra final da Copa do Brasil após 23 anos, o Tricolor agora terá outro ”jejum” para encerrar. Afinal, o Soberano não vence a equipe carioca há quatro jogos.

O último triunfo do São Paulo foi pelo primeiro turno do Brasileirão 2020. Na ocasião, o time comandado por Fernando Diniz aplicou uma goleada por 4 a 0, com gols de Brenner (duas vezes), Reinaldo e Hernanes. Nos últimos cinco jogos, foram quatro vitórias para o clube carioca e apenas uma do lado paulista. Assim, o Tricolor não vence há quatro partidas.

No primeiro turno, por exemplo, o Botafogo venceu o São Paulo por 2 a 1, no Engenhão, logo na primeira rodada da competição. Tiquinho Soares e Eduardo marcaram pelo Glorioso, enquanto Calleri descontou para o Tricolor Paulista. O Soberano ainda era comandado por Rogério Ceni na ocasião.

Além disso, a equipe carioca também venceu o último confronto disputado no Morumbi. No dia 9 de outubro de 2022, as equipes duelaram no Cícero Pompeu de Toledo. O São Paulo jogou melhor, mas o Botafogo conseguiu a vitória nos minutos finais, com gol de pênalti marcado por Tiquinho Soares.

Agora, ambas as equipes chegam para o confronto com moral. O São Paulo é o nono colocado, mas é a única equipe que disputa três competições na temporada e vem empolgando a torcida. Por outro lado, o Botafogo é o líder da competição com 47 pontos, 13 a mais que o segundo colocado, Palmeiras.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.