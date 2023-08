Insistência do Vasco em jogar no Maracanã se justifica? Veja o retrospecto

Após mais uma batalha judicial, o Vasco conseguiu a liberação das autoridades para atuar no Maracanã contra o Atlético-MG. Mas será que a insistência vale o reforço esportivamente? Para responder este questionamento, o Jogada10 decidiu relembrar as últimas partidas disputadas pelo clube como mandante no estádio contra equipes de fora do Rio de Janeiro.

A última memória é deste mesmo Brasileirão, no empate em 2 a 2 com o Palmeiras. Em outros anos, sem necessidade de ir à Justiça, houve frustração na luta contra o rebaixamento e até confirmação de acesso à Série A em jogo dramático.

Últimos jogos do Vasco como mandante no Maracanã

Vasco 2 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2023) – Embalados pela vitória diante do Atlético-MG na estreia, cerca de 60 mil torcedores marcaram presença no Maracanã para segunda rodada do Brasileirão. O Vasco, afinal, estava enfrentando um dos principais times do futebol brasileiro. Abriu 2 a 0, com Pec e Pedro Raul, mas sofreu o empate.

Vasco 0 x 0 Sport (Brasileirão Série B 2022) – Uma vitória seria determinante para as pretensões de ambos os lados na tabela, de olho no acesso. O empate, por sinal, deixou Vasco na segunda colocação e fez Sport cair para sexta posição.

Vasco 1 x 0 Cruzeiro (Brasileirão Série B 2022) – Ambos eram apontados como os principais clubes e candidatos ao título da Série B. O Gigante da Colina estava na terceira colocação do campeonato. A Raposa, no entanto, era líder isolada da competição. O atacante Getúlio, marcou, de peixinho, o gol da vitória, para a explosão de mais de 55 mil vascaínos.

Vasco 1 x 1 Chapecoense (Brasileirão 2019) – Os clubes se enfrentaram pela última rodada da Série A. O Vasco, assim, se despediu da competição no 12° lugar da tabela, mas a torcida lotou o estádio de novo. A Chapecoense, contudo, já estava rebaixada para a Segunda Divisão.

Vasco 0 x 3 Santos (Brasileirão 2018) – O Cruz-Maltino vinha de uma sequência de resultados negativos e buscava uma vitória dentro de casa para fazer as pazes com a torcida. O Santos, por outro lado, vivia uma situação mais confortável. No fim, frustração nas arquibancadas.

Vasco 1 x 1 Coritiba (Brasileirão 2017) – Embalado, o Vasco buscava uma vitória dentro de casa para entrar no G7 e sonhar com a vaga na Libertadores (que, no fim das contas, acabou levando). O Coritiba, no entanto, estava na zona de rebaixamento, mas mesmo assim conseguiu arrancar um empate no Maracanã.

Vasco 1 x 1 Vitória (Brasileirão 2017) – As equipes se enfrentaram na fase final do campeonato. O Vasco se aproximada da vaga na Libertadores, mas, com o empate, seguiu na oitava colocação.

Vasco 2 x 1 Ceará (Brasileirão Série B 2016) – Os dois clubes duelaram pela última rodada da competição. O Gigante da Colina precisava apenas de uma vitória para subir para Série A do Brasileirão. Mesmo depois da classificação, os torcedores vaiaram os jogadores cruz-maltinos pela campanha irregular na competição. Os gols foram do centroavante Thalles, que faleleceu três anos depois.

• Números do Vasco nestes oito jogos – duas vitórias, cinco empates e uma derrota (47% de aproveitamento), com apenas oito gols marcados e nove sofridos.

Média de público acima de 50 mil

Fica claro que o clube tem aproveitado os jogos de maior apelo para tentar conquistar vitórias importantes. Contudo, nem sempre as conseguiu. Apesar dos tropeços e resultados negativos, por sua vez, os vascaínos sempre cumpriram seu papel. Afinal, o Cruz-Maltino teve uma média de público superior a 50 mil pessoas. A partida contra Chapecoense em 2019, inclusive, registrou mais de 67 mil torcedores no Maracanã.

O Vasco tem travado brigas com Flamengo e Fluminense na Justiça pelos direitos de utilização do Maracanã. Os rivais, afinal, são responsáveis pela administração do estádio por meio de uma permissão renovada em sete vezes. Assim, os dirigentes rubro-negros e tricolores vêm atestando contra os impactos negativos do uso ostensivo do gramado. O Cruz-Maltino, no entanto, defende que o local é um bem público do Estado e deve ser utilizado em igualdade de condições pelos clubes cariocas.

A venda de ingressos para partida entre Vasco e Atlético-MG iniciou na última quinta-feira (17). A expectativa, assim, é por mais um bom público no Maracanã. Afinal, Dimitri Payet, meia francês contratado nesta semana, será apresentado para torcida no Maracanã. As duas equipes se enfrentam neste domingo (20), às 11h, pelo Brasileirão.

