Facincani pede desculpas a Pedrinho após polêmica: ‘Errei’

O jornalista Felippe Facincani pediu desculpas ao ex-jogador Pedrinho nesta sexta-feira (18), após chamar o comentarista de “chapa branca” ao comentar o episódio de violência envolvendo os jogadores do Flamengo. O repórter revelou ter mandado um áudio para o ídolo do Vasco se arrependendo de suas falas.

“Eu fui errado, e justamente por isso, hoje eu mandei uma mensagem para ele, pedindo desculpas. Citei todo meu arrependimento, e tudo que daqui para frente quero fazer em termos de melhoria nessa postura que eu não posso ter em hipótese alguma. Isso me deixou muito mal ao longo do dia”, disse Facincani, que prosseguiu.

“Eu fui mal à beça, errei demais. Quando eu citei, injustamente, do lado físico dele, falei sem qualquer tipo de respeito ao que ele passou na carreira. Então, Pedrinho, espero que você tenha ouvido meu áudio. Estou aqui dando a cara a tapa por não ter tido o bom senso e o respeito a uma situação que te machucou muito na vida”, completou o jornalista.

A briga entre Facincani e Pedrinho

No comentário feito por Facincani, em seu canal no YouTube, o comunicador não citou o nome de Pedrinho, no entanto, falou de um ex-atleta que “treina e está fortinho”. No mesmo vídeo, ele falou que esse mesmo ex-jogador só “enganava e ficava no departamento médico”.

“Que coisa vergonhosa. Ninguém deu um pio, os caras estão remediando. Eu vi hoje um ex-jogador desses que cagam regra na televisão, que agora treina, está fortinho e tal, mas quando era jogador só se quebrava, não treinava, não fortalecia nada fisicamente. Por onde passou, enganou. Hoje, caga uma regra danada. ‘Olha, o problema é que existe uma tensão psicológica por lá’… Amigo, critica! Que tensão psicológica? Está uma zona. Você está sendo um baita chapa branca, corporativista”, disse Facincani.

Por sua vez, Pedrinho disse que a “turma” de Facincani o persegue. Além disso, reforçou que não iria aceitar ter a honra atacada.

“As lesões que eu tive vocês podem ter certeza que elas me incomodaram muito mais do que qualquer outra pessoa, os clubes que eu trabalhei, os torcedores que ficaram decepcionados… Elas me causaram danos enormes. Boa parte de imprensa me maltratou emocionalmente, mas eu sou muito honrado, digno e profissional. Em nenhum momento eu enganei ninguém, me machuquei porque quis… Todas as minhas lesões são comprovadas. Ou foram lesões musculares, ou foram traumas. Inclusive, que me tiraram, provavelmente, de uma Copa do Mundo e de uma Olimpíada”, falou Pedrinho.

