Seleção: Neto critica convocação de Diniz e lista nomes que deveriam ter ido

A convocação da Seleção Brasileira anunciada por Fernando Diniz não foi aprovada pelo apresentador Neto, da Band. Para o ex-jogador, a lista deveria ter mais nomes do futebol brasileiro e questionou a presença do atacante Matheus Cunha, do Wolverhampton.

“É um absurdo, tudo continua igual. Convocar Matheus Cunha de centroavante para a Seleção Brasileira… Como é que pode deixar o Gabigol fora da lista, o Hulk, o Dudu, o Zé Rafael. É quase risonho e ao mesmo tempo patético. Eu torço contra a Seleção. Matheus Cunha? É absurdo – disse o apresentador.

Neto ainda citou um destaque do Palmeiras, o meio-campista Zé Rafael. Ele considerou a ausência do jogador um erro da comissão técnica e também fez coro pelo goleiro Lucas Perri, um dos destaques do líder Botafogo no Campeonato Brasileiro.

“Como pode não convocar o Lucas Perri para ser o segundo ou terceiro goleiro? Alisson, duas Copas do Mundo já, me desculpa… Quem merece mais uma convocação, Zé Rafael ou André? Do que ganhou de título e pelo que está jogando, Zé Rafael. Está muito na frente – disse, em vídeo no Youtube.

Com Fernando Diniz, a Seleção Brasileira inicia sua trajetória nas Eliminatórias para a Copa do Mundo no mês de setembro. Os adversários serão a Bolívia, no dia 8, e o Peru, dia 12.

