Vasco x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Na manhã deste domingo (20), o Vasco recebe o Atlético-MG no Maracanã, às 11h, pelo início do returno do Brasileirão. O jogo, ademais, marca as comemorações dos 125 anos do Cruz-Maltino, completados na segunda-feira. Mas a situação do time de São Januário é complicada, já que a equipe é a penúltima colocada na tabela, com apenas 13 pontos. Por outro lado, o Galo começa a rodada em décimo lugar, somando 27 pontos e tentando ganhar até duas posições.

Como chega o Vasco

O Vasco vai para o jogo diante do Atlético-MG após dias de incertezas e polêmicas fora de campo. Entre notas, declarações, alfinetadas e ações judiciais, a diretoria conseguiu confirmar a partida para o Maracanã. Dentro das quatro linhas, a equipe de Ramón Diaz terá 65 mil pessoas a seu favor, mas também a baixa do argentino Orellano. Suspenso, o ponta dará lugar provavelmente a Rossi, embora Serginho também dispute a vaga. A equipe também terá o retorno de Praxedes, que não enfrentou o Bragantino por força de contrato. O francês Payet, apresentado nesta semana, está fora.

Como chega o Atlético-MG

No Galo, há algumas baixas, a começar pelo próprio técnico Luiz Felipe Scolari. Suspenso por dois jogos pelo STJD, por críticas à arbitragem, o comandante não fica à beira do campo neste domingo, sendo substituído pelo auxiliar Carlos Pracidelli. Em campo, o time não terá o argentino Pavón, suspenso: Pedrinho deve entrar em seu lugar. Na lateral direita, Saravia e Mariano disputam uma posição, enquanto Rabello, na zaga, Zaracho e Hyoran, no meio, são desfalques certos. A equipe tenta manter uma boa sequência, já que está há três jogos sem perder.

VASCO x ATLÉTICO-MG

20ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 20/8/2023 às 11h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: sportv e Premiere

VASCO: Léo Jardim; Robson, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Rossi (Serginho), Vegetti e Gabriel Pec. Técnico: Ramón Diaz.

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano (Saravia), Jemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio e Igor Gomes; Paulinho, Hulk e Vargas. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistentes: Nailton Junior (FIFA-SC), Kleber Gil (SC)

VAR: Rafael Traci (Fifa-SP)

