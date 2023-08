Coritiba x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Na tarde deste domingo (20), Coritiba e Flamengo se enfrentam no Couto Pereira, às 16h, pela vigésima rodada do Brasileirão. Em 18º lugar, com 14 pontos, o Coxa está na zona de rebaixamento e tenta diminuir a desvantagem que tem para o Bahia, primeiro time fora da degola, que tem 18. Por outro lado, o Fla pode até terminar a rodada na vice-liderança: atualmente, em quarto lugar, tem 32 pontos e precisa vencer para alcançar o objetivo, além de secar Grêmio e Palmeiras.

Como chega o Coritiba

Diante do Flamengo, o Coritiba contará com o retorno do lateral-esquerdo Jamerson e do volante Bruno Gomes, anteriormente suspensos. O canhoto certamente começa jogando, mas o meio-campista disputa posição com Gómez. Entretanto, seguem fora o zagueiro Jean Pedroso e o meia Boschilia, ambos lesionados. Também no miolo defensivo, Tiago Dombroski deve ficar fora, pois está em negociação com o futebol belga e pode deixar o clube.

Como chega o Flamengo

Do lado rubro-negro, o técnico Jorge Sampaoli, mais uma vez, não deve repetir a escalação titular de um jogo para outro. O comandante pode promover a entrada do volante Allan na equipe, no lugar de Everton Ribeiro. Assim, Gerson atuaria mais adiantado, ao lado de De Arrascaeta. O time, portanto, é quase o mesmo que derrotou o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, no último meio de semana, e tenta buscar um returno de recuperação para ainda ter chances de perseguir o Botafogo, líder isolado do Brasileirão.

CORITIBA x FLAMENGO

20ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 20/8/2023 às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

CORITIBA: Gabriel; Diogo Batista (Natanael), Kuscevic, Henrique e Jamerson; Fransérgio (Andrey), Bruno Gomes (Gómez), Matheus Bianqui, Robson e Marcelino Moreno; Diogo Oliveira. Técnico: Thiago Kosloski.

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Pulgar, Allan, Gerson e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Técnico: Jorge Sampaoli.

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

