De virada, Liverpool ganha a primeira na Premier League

Foi de virada que o Liverpool conseguiu sua primeira vitória na Premier League desta temporada. Neste sábado (19), em Anfield, os Reds derrotaram o Bournemouth por 3 a 1, faturando assim três pontos e dividindo momentaneamente a segunda posição com o Brentford. Os adversários, por outro lado, seguem sem vencer no Campeonato Inglês e ficam apenas com o ponto ganho na rodada inaugural.

Entretanto, foi o Bournemouth que saiu na frente, logo aos dois minutos. Após um mau domínio de Alexander-Arnold, os visitantes roubaram a bola e o ganês Semenyo bateu cruzado para fazer 1 a 0. Os donos da casa pressionaram muito e quase empataram numa cabeçada de Van Dijk, que acertou o travessão. Mas a igualdade veio aos 26 minutos, quando Luis Díaz deu um belo voleio e fez um golaço.

Ainda antes do intervalo, os Reds voltaram a marcar, com seu craque de sempre. O egípcio Mohamed Salah bateu pênalti, que o brasileiro Neto defendeu, mas conferiu o rebote e fez 2 a 1. Depois do intervalo, a equipe ainda perdeu Mac Allister, expulso em um lance controvertido. Mas isto não impediu que Diogo Jota marcasse o terceiro. Em chute de Szoboszlai, que Neto deu rebote, o português definiu a primeira vitória do Liverpool na Premier.

2° rodada da Premier League

Sexta-feira (18)

Nottingham Forest 2×1 Sheffield United

Sábado (19)

Fulham 0x3 Brentford

Wolverhampton 1×4 Brighton

Liverpool 3×1 Bournemouth

Tottenham x Manchester United – 13h30

Manchester City x Newcastle – 16h

Luton Town x Bunrley – adiado

Domingo (20)

Aston Villa x Everton – 10h

West Ham x Chelsea – 12h30

Segunda-feira (21)

Crystal Palace x Arsenal (16h)

