Com trapalhadas da defesa, Fulham perde para o Brentford em casa: 3 a 0

O Fulham sofreu um verdadeiro nó tático neste sábado (19) e perdeu para o Brentford por 3 a 0, dentro de casa, pela 2° rodada da Premier League. O time da casa teve mais posse de bola, mas não conseguiu furar o ferrolho montado pelos visitantes, que aproveitaram os erros da zaga dos Cottagers para marcar com Wissa e Mbeumo duas vezes. Os brasileiros Andreas Pereira e Willian entraram em campo, mas não conseguiram ajudar sua equipe a evitar a derrota.

Com o resultado, o Fulham estaciona na 10° colocação, com 3 pontos somados, conquistados na vitória contra o Everton, na primeira rodada. Por outro lado, o Brentford segue invicto na competição, já que na partida de estreia, empatou em casa com o Tottenham.

Erro bisonho define o primeiro tempo a favor do Brentford

O Fulham, jogando em casa, buscou tomar as iniciativas da partida. A equipe chegou a ficar com 75% da posse de bola, mas não conseguia levar perigo ao gol de Mark Flekken. A oportunidade mais perigosa veio em um chute de fora da área de Andreas Pereira, que acabou indo para fora. Assim, o Brentford começou a se animar com o jogo. Em boa jogada pelo lado esquerdo, Mbeumo cruzou e Wissa deu um leve desvio, mas Robinson apareceu para tirar em cima da linha. Quando o primeiro tempo se encaminhava para o empate sem gols, uma falha crucial dos mandantes colocou o jogo em risco. O zagueiro Diop errou bisonhamente um passe no campo de defesa. A bola sobrou para Wissa dominar, driblar o goleiro Leno e abrir o placar no Craven Cottage, aos 44 minutos.

Segundo tempo de terror para o Fulham

Já na etapa final, o Fulham tentou impor uma pressão, mas novamente parava no bom sistema defensivo do time visitante, que explorava os contra-ataques. E foi assim que o Brentford quase ampliou o placar. Em boa jogada pela direita, a zaga dos Cottagers afastaram mal e a bola sobrou para Jensen, que bateu de bate pronto e obrigou Leno a fazer grande defesa. Aos 18 minutos, a situação da equipe da casa se tornou trágica. Afinal, Tim Rean derrubou Wissa na área e o juiz assinalou pênalti e expulsou o zagueiro. Na cobrança, Mbeumo bateu com categoria e marcou o segundo do Brentford.

Em desvantagem, o Fulham ainda tentou reagir com a entrada do brasileiro Willian, mas a defesa visitante seguia intransponível. Além disso, o Brentford, com um homem a mais, começou a ter mais tranquilidade para chegar no ataque. Wissa perdeu mais duas grandes chances. Contudo, o tento final veio nos acréscimos. Aos 47 minutos, Ajer fez grande jogada pela direita e cruzou rasteiro para Mbeumo, livre, sem goleiro, apenas escorar e definir o placar: 3 a 0.

2° rodada da Premier League

Sexta-feira (18)

Nottingham Forest 2×1 Sheffield United

Sábado (19)

Fulham 0x3 Brentford

Wolverhampton 1×4 Brighton

Liverpool 3×1 Bournemouth

Tottenham x Manchester United – 13h30

Manchester City x Newcastle – 16h

Luton Town x Bunrley – adiado

Domingo (20)

Aston Villa x Everton – 10h

West Ham x Chelsea – 12h30

Segunda-feira (21)

Crystal Palace x Arsenal (16h)

