Saõ Paulo x Botafogo, AO VIVO, com a ‘Voz do Esporte’, às 14h30

O returno já começa quente neste sábado (19/8), com o São Paulo enfrentando o líder disparado da competção, o Botafogo. O Tricolor está em alta, jogando muito bem e com a torcida motivada: o time é outro após a chegada de Lucas Lima e alcançou a final da Copa do Brasil. O Fogão, por sua vez tenta manter a vantagem estratosférica na frente e um tabu. Levou a melhor nos últimos jogos contra o São Paulo. Não dá pra perder este jogão que começa às 16h (de Brasília) e que terá supér cobertura da ‘Voz do Esporte’. A narração é de Cesar Tavares, que também comanda a transmissão, que começa bem mais cedo, às 14h30.