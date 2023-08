Neymar é apresentado no Al-Hilal com mosaico e drones no céu

Reforço do Al-Hilal, Neymar foi oficialmente apresentado com muita festa no Estádio Reid Fahd, neste sábado, em Riade, capital da Arábia Saudita. Nesse sentido, a presença do brasileiro foi diante de 67 mil pessoas e aconteceu antes do duelo entre a equipe comandada por Jorge Jesus e o Al-Fayha ainda pela segunda rodada do Campeonato Saudita.

“Fui muito bem recebido no maior clube desse país. Espero escrever meu nome na história. Vamos aproveitar, ser felizes. Queremos ganhar todo o possível para este clube”, destacou Neymar.

DRONES E ILUMINAÇÃO

Durante a festa, o Al-Hilal esbanjou criatividade com um festa composta por luzes ao deixar os refletores do estádio apagados. Sendo assim, o campo ficou iluminado em azul, as cores do clube saudita. Além disso, o clube expôs no céu drones, que projetaram o número 10 e o rosto de Neymar e fez um mosaico de boas-vindas.

Dessa forma, outros dois jogadores da equipe participaram da festa. Tratam-se do goleiro Bono, que também foi contratado para esta temporada vindo do Sevilla (ESP), e o também brasileiro Malcom, que teve passagens por Corinthians e Barcelona.

Ao entrarem no estádio, os torcedores puderam além de acompanhar a apresentação ter alguns brindes para recepcionar o atacante. Em suma, foram distribuídos cartazes com um desenho do rosto de Neymar, a camisa 10, e a seguinte frase: “Bem-vindo”

ENTROU NA HISTÓRIA

Apesar de toda expectativa, Neymar não estará em campo neste sábado. O jogador não foi relacionado pelo técnico português Jorge Jesus e não ficará nem no banco de reservas contra o Al-Fayha. Recentemente, o atacante se recuperou de uma lesão no tornozelo, mas ainda não poderá estrear com a camisa azul.

O Al-Hilal teve que desembolsar 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) para contar com Neymar. Cabe salientar que o Paris Sant-Germain pedia pelo menos 100 milhões de euros, algo em torno de R$ 540 milhões, pelo jogador. Dessa forma, o clube mais popular da Arábia Saudita chegará a tais valores com taxas fixas e variáveis, e realizou a maior contratação feita por um clube fora da Europa na história do futebol.

Portanto, além de Neymar, o clube também reforçou o elenco com jogadores que estavam no futebol do Velho Continente. Entre eles, Rúben Neves, ex-Wolverhamton (55 milhões de euros), Koulibaly, que defendia as cores do Chelsea (23 milhões de euros), Milinkovic-Savic, ex-Lazio (40 milhões de euros) e o brasileiro Malcom, que estava no Zenit (RUS) (60 milhões de euros).