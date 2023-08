Atual campeão italiano, Napoli inicia jornada pelo tetra com vitória

O Napoli está com tudo e não está prosa. Afinal, conquistou o último Scudetto e largou com vitória nesta nova edição do Campeonato Italiano. Fora de casa, então, os atuais campeões derrotaram o Frosinone por 3 a 1, de virada, neste sábado (19), no Estádio Benito Stirpe.

O Frosinone, no entanto, começou dando um susto no Napoli ao abrir o placar aos sete minutos, com Harroui, cobrando pênalti. Os visitantes não tardaram para reagir e, assim, Politano, aos 24, deixou tudo igual. Em seguida, um pouco antes do intervalo, aos 42, Osimhen recebeu de Di Lorenzo e meteu para o fundo do barbante para virar o placar.

Depois de uma primeira metade agitada, o segundo tempo parecia mais um jogo protocolar. Até que Osimhen, com nova assistência de Di Lorenzo, meteu, enfim, o terceiro dos visitantes, aos 34 minutos.

No próximo domingo (27), o Napoli encontra, em casa, no Estádio Diego Maradona, o Sassuolo. Já o Frosisone terá pela frente, um dia antes, no sábado (26), a Atalanta, também em seus domínios.

Jogos da 1ª rodada do Italiano

Sábado (19/8)

Empoli 0x1 Hellas Verona

Frosinone 1×3 Napoli

Genoa x Fiorentina – 15h45

Inter de Milão x Monza – 15h45

Domingo (20/8)

Roma x Salernitana

Sassuolo x Atalanta – 13h30

Udinese x Juventus – 15h45

Lecce x Lazio – 15h45

Segunda-feira (21/08)

Torino x Cagliari – 13h30

Bologna x Milan – 15h45

