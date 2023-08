O Fluminense enfrenta o América-MG, neste domingo (19/8), às 18h30 (de Brasilia) no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão-2023. O Tricolor está na briga ferrenha pela vice-liderança. Já o Coelho mineiro é o lanterna e precisa se recuperar no returno ou cairá para a Série B. Não deixe de conferir a transmissão dessa partida com a “Voz do Esporte”. Mas a cobertura, que terá o comando e a narração de Diego Mazur começa a partir das 17h (de Brasília).