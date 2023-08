West Ham x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, West Ham e Chelsea fazem um clássico londrino, neste domingo (20), às 12h30, no Estádio Olímpico. O duelo terá transmissão da ESPN e do STAR +.

As duas equipes buscam a primeira vitória na competição, afinal, ambas empataram em 1 a 1 na primeira rodada, contra Bournemouth e Liverpool, respectivamente. Dessa forma, caso algumas delas perca neste domingo, pode até entrar na zona de rebaixamento da competição.

Como chega o West Ham?

Os Hammers podem ter as estreias do volante mexicano Edson Álvarez e do meia britânico James Ward-Prowse. Um suspenso fica por conta da situação do volante brasileiro Lucas Paquetá, que está sendo investigado por envolvimento em esquemas de aposta.

Como chega o Chelsea?

O Blues não poderão contar com Reece James, Trevoh Chalobah, Benoit Badiashile, Wesley Fofana, Armando Broja, Christopher Nkunku e Marcus Bettinelli são desfalques. Por outro lado, Moisés Caicedo e Roméo Lavia podem estrear.

WEST HAM X CHELSEA

Premier League – 2ª rodada

Data e horário: 20/8/2023, às 12h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Londres, Londres (ING)

WEST HAM: Técnico: Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson; Alvarez, Ward-Prowse; Bowen, Paqueta, Benrahma; Antonio. Técnico: David Moyes

CHELSEA: Sanchez; Disasi, Silva, Colwill; Gusto, Fernandez, Caicedo, Chilwell; Gallagher, Sterling; Jackson. Técnico: Maurício Pochettino

Árbitro: John Brooks

Auxiliares: Lee Betts e Akil Howson

VAR: Paul Tierney

