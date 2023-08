Neste domingo (19/8), às 18h30 (de Brasilia) no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão-2023, o Palmeiras, que entrou na rodada na vice-liderança, visita o Cuiabá, que é uma da sensações da competição. É jogo para não se perder e a “Voz do Esporte”, com sua transmissão raiz, não vai deixar você perder nenhum detalhe. A narração é de Christian Rafael e a cobertura começa a partir das 17h (de Brasília).