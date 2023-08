Santos x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Grêmio duelam neste domingo (20), às 16h, na Vila Belmiro, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe é o 17° colocado e primeiro time na zona de rebaixamento. Assim, precisa vencer para tentar afastar o fantasma do descenso. Por outro lado, o Imortal é o terceiro na tabela, com 33 pontos e ainda sonha com o título da competição.

Como chega o Santos?

O Peixe terá retornos importantes. Afinal, o goleiro João Paulo, do atacante Mendoza e do meia Lucas Lima, que não enfrentaram o Fortaleza, no último fim de semana, por cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, estão de volta. Além disso, o recém-chegado Tomás Rincón, embora não esteja em sua forma física ideal para estrear, vai para o banco de reservas. Por fim, com apenas uma vitória nos últimos 18 jogos e dentro da zona de rebaixamento no Brasileirão, Diego Aguirre deve fazer mudanças no time.

Como chega o Grêmio?

Por outro lado, o técnico Renato Gaúcho terá algumas ausências. Afinal, o atacante Suárez e o meia Villasanti estão suspensos por conta do terceiro cartão amarelo. Além disso, Natã, Caíque e Everton Galdino que não enfrentaram o Flamengo, no meio de semana, estão relacionados e reforçam o plantel. Aliás, o meia Pepê deve voltar a ser titular após se recuperar de lesão. Ao lado de Carballo, devem formar a dupla que atuou por uma parte do Campeonato Gaúcho. Por fim, na frente, João Pedro Galvão é o mais cotado para iniciar a partida.

SANTOS X GRÊMIO

20ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 20/08/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: João Paulo; João Lucas (Gabriel Inocêncio), João Basso, Joaquim e Dodô; Dodi, Rodrigo Fernández, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo (Julio Furch). Técnico: Diego Aguirre

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Carballo, Pepê, Bitello, Cristaldo e Ferreira; João Pedro Galvão. Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Onde assistir: TV Globo e Premiere

