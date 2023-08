Porto x Farense: escalações e onde assistir

O Porto encara o Farense, neste domingo (20), às 16h, no Estádio do Dragão, pela segunda rodada do Campeonato Português. Os Dragões venceram no primeiro jogo da competição por 2 a 1, ao bater o Moreirense, fora de casa e busca o segundo triunfo seguido. Por outro lado, os visitantes perderam em seus domínios para o Casa Pia, por 3 a 0 e buscam uma vitória histórica.

Como chega o Porto?

O Porto terá que entrar em campo sem o lateral Wendell. Afinal, ele terá que cumprir suspensão após receber um cartão vermelho tardio contra o Moreirense. Em sua ausência, o zagueiro nigeriano Zaidu Sanusi deve estrear na temporada, formando a zaga com João Mário. O sistema defensivo será completado com Fábio Cardoso e o capitão do clube, Ivan Marcano. Contudo, o técnico Sérgio Conceição não poderá contar com os brasileiros Evanilson e Gabriel Verón, que seguem no departamento médico.

Como chega o Farense?

Por outro lado, o Farense não deve ter muitas mudanças em relação ao jogo contra o Casa Pia. Mesmo com uma derrota bem complicada para o time. Fran Delgado , Zach Muscat , Gonçalo Silva e João Talocha devem manter seus papéis no sistema defensivo, enquanto Mattheus , Fabricio Isidoro e Claudio Falcao, vão fazer o meio de campo da equipe. Aliás, o técnico José Mota não tem nenhum desfalque para a partida.

PORTO X FARENSE

Segunda rodada do Campeonato Português

Data e horário: sábado, 19/08/2024, às 11h (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, no Porto (Portugal)

Porto: Costa; Mário, Cardoso, Marcan e Sanusi; Eustáquio e Grujic; Pepê, Namaso e Galeno; Taremi. Técnico: Sérgio Conceição

Farense: Felipe; Delgado, Mascate, Silva e Talocha; Mattheus, Isidoro e Falcão; Balde, Duarte e Matias. Técnico: José Mota

Onde assistir: Star+

