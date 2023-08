Tottenham vence United e entra no G4 da Premier League

Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, o Tottenham venceu o Manchester United por 2 a 0, neste sábado (19), em Londres. Os gols foram marcados por Sarr e Lisandro Martínez (contra), ambos no segundo tempo.

Com o resultado, o Tottenham, que jamais venceu a Premier League, entrou no G4 da competição, com quatro pontos. Já o Manchester United, maior campeão (13 vezes) segue com três pontos, no meio da tabela. A liderança é do Brighton, com duas vitórias até aqui.

Agora, o Tottenham se prepara para encarar o Bournemouth, fora de casa, no próximo sábado (26), às 8h30. Já o Manchester United encara o Nottingham Forest, no mesmo dia, mas às 11h e na condição de mandante. Ainda na temporada 2023/2024, as equipes disputam a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa. O United, porém, ainda disputa a Champions League.

2° rodada da Premier League

Sexta-feira (18)

Nottingham Forest 2×1 Sheffield United