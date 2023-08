Cruzeiro x Corinthians, AO VIVO, pela ‘Voz do Esporte’, às 19h30

Tem clássico para fechar a rodada deste domingo (19/8), pela 20ª rodada do Brasileirão. No Mineirão, o Cruzeiro recebe o Corinthians, às 21h (de Brasília). Os times fizeram campanhas modestas no primeiro turno da competição e querem mostrar aos seus torcedores que podem muito mais neste início de returno. Confira todos os detalhes desta partida com a “Voz do Esporte” e com a narração do premiado Cesar Tavares. A cobertuira raiz da “Voz” começa bem amis cedo, para te deixar no clima do clássico: às 19h30