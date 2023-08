Udinese x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Udinese e Juventus estreiam no Campeonato Italiano 2023/2024, neste domingo (20), às 15h45 (horário de Brasília). Afinal, as equipes medirão forças no Estádio Friulli, em Udine, no Norte do país. O confronto entre os alvinegros terá transmissão do Star +.

A Udinese, que ainda busca seu primeiro título de Campeonato Italiano, venceu seu primeiro jogo na temporada. Foi um 4 a 1 contra o Catanzaro 1929, pela primeira fase da Copa Itália. Já a Juventus, maior campeã do Scudetto (36), vai estrear mais à frente no mata-mata nacional.

Apesar de ser a maior campeã e ter vencido nove vezes seguidas entre 2012 e 2020, a Juventus não ganha o Italiano há três anos. Desde então, os vencedores foram os rivais Inter (2021), Milan (2022) e Napoli (2023). Assim, a Velha Senhora convive com certa pressão por resultados.

Data e horário: 20/8/2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Friulli, Udine (ITA)

UDINESE: Silvestri; Kabasele, Bijol e Masina; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric e Zemura; Thauvin e Beto. Técnico: Andrea Sottil

JUVENTUS: Perin; Danilo, Bremer e Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot e Cambiasso; Vlahovic e Chiesa Técnico: Massimiliano Allegri

Árbitro: Antônio Rapuano

Jogos da 1ª rodada do Italiano

Sábado (19/8)

Empoli 0x1 Hellas Verona

Frosinone 1×3 Napoli

Genoa x Fiorentina

Inter de Milão x Monza

Domingo (20/8)

Roma x Salernitana

Sassuolo x Atalanta – 13h30

Udinese x Juventus – 15h45

Lecce x Lazio – 15h45

Segunda-feira (21/08)

Torino x Cagliari – 13h30

Bologna x Milan – 15h45

