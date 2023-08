Real Madrid vence com gol de Vini Jr e mantém 100% no Espanhol

De virada, mas com 100%! O Real Madrid venceu, neste domingo (19), o Almería, fora de casa, por 3 a 1. Arribas marcou para os mandantes logo aos três minutos, mas os Merengues chegaram ao triunfo com dois tentos de Bellingham e uma bola na rede de Vini Jr, com assistência do reforço inglês.

Assim, com o resultado, o Real Madrid segue com 100% de aproveitamento na competição, com duas vitórias em dois jogos. No entanto, é claro, a equipe comandada por Carlo Ancelotti ainda pode ser ultrapassada no complemento da rodada, principalmente pelo Atlético de Madrid, que visita o Bétis. Já o Barcelona, com um ponto, não conseguirá ultrapassar o rival neste domingo.

Já o Almería é o lanterna da competição, com duas derrotas. Agora, a equipe do Sudeste da Espanha visita o Cádiz, no próximo sábado (26), às 12h30. O Real Madrid, por outro lado, pega o Celta de Vigo, fora de casa, às 16h30, na sexta-feira (25).

Jogos da 2ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (18/8):

Mallorca 0 x 1 Villarreal

Sábado (19/8):

Valencia 1 x 0 Las Palmas

Real Sociedad 1 x 1 Celta de Vigo

Almería 1 x 3 Real Madrid

Osasuna x Bilbao

Domingo (20/8):

Girona x Getafe -12h30

Barcelona x Cádiz – 14h30

Betis x Atlético de Madrid – 16h30

Segunda (21/8):

Alavés x Sevilla – 14h

Granada x Rayo Vallecano – 16h30

