Com dois de Lautaro, Inter vence Monza em estreia no Italiano

Em jogo da primeira rodada do Campeonato Italiano, a Internazionale de Milão venceu o Monza, neste sábado (19), no Giuseppe Meazza. Com dois gols (um em cada tempo) do centroavante argentino Lautaro Martínez, a Inter aplicou 2 a 0.

Com o resultado, a Inter de Milão aparece em terceiro lugar, com três pontos, é claro. No entanto, Fiorentina e Napoli aparecem na frente dos nerazurri por conta dos critérios de desempate (saldo e gols pró, respectivamente). Já o Monza, naturalmente, está em antepenúltimo.

Agora, a Internazionale de Milão se prepara para encarar o Cagliari. O confronto, no entanto, será apenas no próximo dia 28, uma segunda-feira, na Sardenha, às 15h45. Já o Monza recebe o Empoli no sábado (26), às 13h30.

O torcedor da Inter de Milão tem muita expectativa para a temporada, afinal, a Internazionale é a atual campeão da Copa Itália e da Supercopa, além de ser vice da Champions League e terceira no último Scudetto. Já o Monza se organiza após a morte do dono, o político e empresário Silvio Berlusconi.

Jogos da 1ª rodada do Italiano

Sábado (19/8)

Empoli 0x1 Hellas Verona

Frosinone 1×3 Napoli

Genoa 1 x 4 Fiorentina

Inter de Milão 2 x 0 Monza

Domingo (20/8)

Roma x Salernitana – 13h30

Sassuolo x Atalanta – 13h30

Udinese x Juventus – 15h45

Lecce x Lazio – 15h45

Segunda-feira (21/08)

Torino x Cagliari – 13h30

Bologna x Milan – 15h45

