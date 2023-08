Fortaleza vence Inter no Beira-Rio com direto a ‘lei do ex’

A ‘lei do ex’ definiu a partida entre Internacional e Fortaleza neste sábado (19) pela 20ª rodada do Brasileirão. Com gol de pênalti marcado por Thiago Galhardo ainda no primeiro tempo, o Leão venceu o Colorado por 1 a 0, encerrou um jejum de sete jogos sem vitória na Série A e conquistou a primeira vitória da história contra os gaúchos no Beira-Rio. Além disso, o atacante voltou a balançar a rede após 15 jogos em branco e optou em não comemorar o gol como forma de respeito ao ex-clube.

Além disso, Thiago Galhardo reencontrou Eduardo Coudet e os torcedores do Inter, que vaiaram o jogador desde o aquecimento no gramado do Beira-Rio. O atacante brilhou Sob comando do técnico argentino no Colorado e chegou a ser convocado por Tite para Seleção Brasileira.

Ao mesmo tempo, a partida deste sábado marcou a estreia do Hugo Mallo com a camisa colorada. O espanhol entrou na vaga de Vitão no segundo tempo e se tornou o primeiro europeu a vestir a camisa do Inter nos últimos 100 anos.

Classificado para a semifinal da Libertadores, o Inter não vive uma boa fase no Brasileirão. A derrota neste sábado foi o oitavo jogo sem vitória na competição e ocupam a 13ª posição com 24 pontos, seis à frente do Z-4. Além disso, o Colorado ainda pode perder posições no decorrer desta 20ª rodada.

Por outro lado, o Fortaleza conquistou a segunda vitória consecutiva no Brasileirão e subiu posições na tabela. O Leão chegou aos 29 pontos e aparece em 8º, com apenas dois pontos a menos que o Athletico, última equipe dentro do G-6.

O jogo

Mesmo com um domínio maior da posse de bola no primeiro tempo, o Inter não conseguiu superar o bom jogo coletivo do Fortaleza e os visitantes souberam aproveitar. Em pênalti sofrido por Marinho, Thiago Galhardo cobrou com categoria e abriu o placar aos 12 minutos. Por outro lado, o Colorado conseguiu responder com duas bolas no travessão em cobranças de falta, com Bruno Henrique e Maurício. Mas, apesar da pressão, o Tricolor de Aço levou a vantagem para o intervalo.

Dessa maneira, o Inter veio com alterações na equipe para o segundo tempo e aumentou o poderio ofensivo. No entanto, o Fortaleza manteve a consistência defensiva e os donos da casa criaram poucas oportunidades. Na melhor delas, Luiz Adriano desperdiçou um bom cruzamento de Renê e finalizou para fora. Bruno Henrique, em finalização de fora da área, também levou perigo ao gol do Leão. Os colorados ainda reclamaram muito de um suposto pênalti não marcado aos 43 minutos, mas a arbitragem optou em dar sequência ao lance. Assim, o placar de 1 a 0 prevaleceu até o apita final.

INTERNACIONAL 0x1 FORTALEZA

20ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 19/8/2023 às 16h

Local: Arena Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Rochet; Igor Gomes, Vitão (Hugo Mallo, aos 16′ do 2t), Nico Hernández e De Pena (Renê, no intervalo); Gabriel, Matheus Dias (Wanderson, no intervalo), Bruno Henrique (Alan Patrick, aos 30′ do 2t) e Maurício (Aránguiz, aos 16′ do 2t); Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Benevenuto e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino (Pedro Augusto, aos 36′ do 2t); Marinho (Yago Pikachu, aos 22′ do 2t), Machuca (Guilherme, no intervalo) e Thiago Galhardo (Lucero, aos 22′ do 2t). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Gol: Thiago Galhardo, aos 12′ do 1t (0-1)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Rochet, Bruno Henrique e Pedro Henrique (INT); Zé Welison, Pochettino, Thiago Galhardo e João Ricardo (FOR)

