Botafogo e São Paulo ficam no zero na abertura do segundo turno

Tudo igual na partida que abriu o segundo turno desta edição do Campeonato Brasileiro. Diante de 51 mil pessoas, São Paulo e Botafogo ficaram no empate de 0 a 0, neste sábado (19), no Morumbi. Um resultado que os times negociaram durante 90 minutos. O acordo, porém, quase caiu por terra com a pressão do Tricolor, no fim do embate (leia mais abaixo).

O Glorioso continua na liderança isolada do Brasileirão, esperando seus oponentes para saber o tamanho de sua vantagem. Já o Tricolor, com time misto, estaciona no meio da tabela. No fim, portanto, o empate não é uma tragédia para ninguém.

Veja como está a classificação do Brasileirão-2023

BOTAFOGO TEM A MELHOR CHANCE

O São Paulo ficou com a bola, chegando a registrar mais de 70% de posse. A falta de pontaria, porém, norteou o ataque tricolor. O time, então, disparou muitos tiros de fora da área, sem levar perigo ao goleiro Perri. O Botafogo, por sua vez, tinha como estratégia roubar a bola no ataque e sair com rapidez. Eduardo teve a melhor chance da primeira metade. No entanto, não caprichou na finalização e chutou no canto, para fora.

PERRI SE CONSAGRA

Os titulares Calleri e Lucas Moura foram, enfim, a campo pelo São Paulo. Mas não conseguiram alterar tanto o panorama da partida e tampouco superar uma zaga adversária sempre bem postada. Deste modo, os atacantes não conseguiram sair do impedimento e das artimanhas alvinegras. Só no fim fizeram Perri realizar uma sequência de grandes defesas. O Botafogo, por sua vez, até parecia mais à vontade. Entretanto, faltou mais poder de fogo, apesar da entrada de Diego Costa, ainda, nitidamente, fora do forma ideal.

SÃO PAULO 0x0 BOTAFOGO

20ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 19/08/2023

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Nathan, Costa, Arboleda e Welington; Maia (Luan, 7’/1ºT), Neves (Pato, 37’/2ºT), Araújo e James (Moura, Intervalo); Luciano (Rodriguinho, 37’/2ºT) e Juan (Calleri, 13’/2ºT). Técnico: Lucas Silvestre (auxiliar)

BOTAFOGO: Perri; Di Plácido (Galvão, 18’/2ºT), Adryelson, Cuesta e Marçal (Hugo, 41’/1ºT); Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Sá (Júnior Santos, 27’/2ºT), Luis Henrique (Segovinha, 18’/2ºT) e Janderson (Diego Costa, 27’/2ºT). Técnico: Bruno Lage

Gols:

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Cartão Amarelo: Luciano, Wellington, Diego Costa (SAO); Di Plácido, Tchê Tchê (BOT)

Cartão Vermelho:

