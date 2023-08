AEK reage, empata com Dínamo Zagreb e avança nos playoffs da Champions

Em Atenas, o AEK foi buscar o empate por 2 a 2 depois de estar perdendo por dois gols de diferença para o Dínamo Zagreb pelo playoff da Champions League. O confronto aconteceu no Estádio Agia Sophia, em Nea Filadelfeia, Grécia. Nesse sentido, o duelo foi emocionante, com Sutalo e Ljubicic estufando a rede para os croatas, enquanto Sérgio Araújo e Domagoj Vida, no rebote de um pênalti no último minuto, deixaram tudo igual.

Com o resultado, os donos da casa avançaram mais uma etapa do torneio continental e mantêm vivo o sonho de estar na fase de grupos da Champions League. Na próxima fase, o time grego terá pela frente o Royal Antwerp FC, da Bélgica, para lutar por uma vaga na principal competição de clubes do continente.

PRIMEIRO TEMPO

Nos primeiros quarenta e cinco minutos, o Dínamo foi em busca do resultado por causa da desvantagem do jogo de ida. Contudo, a primeira grande chance foi do AEK, quando Piena aproveitou o cruzamento na área e cabeceou para grande defesa de Livakovic. Os donos da casa cadenciaram a bola no meio de campo e jogaram com o regulamento embaixo do braço.

No entanto, sofreram um duro golpe no fim da etapa inicial. Josip Sutalo aproveitou o rebote e, dentro da área, estufou a rede para o Dínamo Zagreb. Vale lembrar que no jogo de ida, a equipe grega venceu por 2 a 1.

SEGUNDO TEMPO

Apesar de ambas as equipes necessitarem do resultado, as melhores chances neste início de etapa final foram de fora da área. Os arqueiros não trabalharam como era esperado, e o confronto ficou estudado, sem espaço.

Quando a liberdade surgiu, Ljubicic se movimentou bem na grande área para receber o passe e finalizar no canto esquerdo de Stankovic. A partir da vantagem, o time croata segurou o adversário e amarrou o jogo para tentar avançar na competição continental. No fim, Mykhaylichenko recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

No apagar das luzes, Sérgio Araújo, do AEK, da Grécia, se movimentou bem após cobrança de escanteio e, no rebote, acertou uma bela finalização no canto direito para diminuir a vantagem. Em outro lance, a bola tocou no braço do defensor do Dínamo, e o árbitro assinalou um pênalti. Araújo foi para a cobrança, mas parou no arqueiro azul. Por fim, no rebote, Vida estufou a rede e carimbou a vaga para o time grego.

