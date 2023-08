Inglês: Haaland passa em branco, mas City vence e segue 100%

Com gol de Julian Álvarez marcado aos 31 do primeiro tempo, o Manchester City venceu o Newcastle por 1 a 0, neste sábado (19). Os citizens são os atuais campeões ingleses, e a partida foi válida pela segunda rodada da Premier League 2023/2024.

Dessa forma, o Manchester City segue na vice-liderança da competição, com 100% de aproveitamento e duas vitórias em dois jogos. A ponta, vale lembrar, é do Brighton, que leva a melhor no número de gols feitos: 8 a 4. O G4 é completado por Brentford e Liverpool, ambos com 4 pontos.

Já o Newcastle, que viu os brasileiros Joelinton e Bruno Guimarães receberem amarelo, está em sexto lugar, com três pontos. A tendência, porém, é que o time, assim como o Manchester City, caia na tabela, afinal, o complemento da rodada será neste domingo (20) e na segunda-feira (21).

Sexta-feira (18)

Nottingham Forest 2×1 Sheffield United

Sábado (19)

Fulham 0x3 Brentford

Wolverhampton 1×4 Brighton

Liverpool 3×1 Bournemouth

Tottenham 2 x 0 Manchester United

Manchester City 1 x 0 Newcastle

Luton Town x Bunrley – adiado

Domingo (20)

Aston Villa x Everton – 10h

West Ham x Chelsea – 12h30

Segunda-feira (21)

Crystal Palace x Arsenal – 16h

